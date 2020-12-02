«راشيل».. رواية جديدة لعدنان جمعة عن دار النخبة

صدر حديثًا عن دار النخبة رواية «راشيل» للروائي العراقي عدنان جمعة.الرواية تقع في 302 صفحة من القطع المتوسط، وتدور أحداثها في الأربعينات، عن شاب من جنوب العراق أنهى دراسته المتوسطة، وكان حلم والديه أن يصبح معلمًا في مدرستهم الطينية.يشد الشاب الرحال لبيت عمه في بغداد لغرض إكمال دراسته، وشاءت الأقدار أن يتعرف على فتاة من المحلة اسمها "راشيل"، وهي ابنة الجيران واتضح أنها من الطائفة اليهودية".ويرتبط الشاب مع راشيل بعلاقة حب جارفة رغم الاختلاف الديني والمعتقد، حب نقي وعذري مما أدى أن يصبح شاعرًا وكتب لها أجمل القصائد، ويتم تهجير عائلة راشيل من ضمن اليهود من العراق إلى اسرائيل، أما عبد الله انتابه الحزن الشديد وبقي على حبه عسى يومًا أن يلتقيا ويحققا الأمل المنشود.ومن أجواء الرواية نقرأ: «بانت خيوط الشمس من نافذة الغرفة المطلة على المحلة، وفجأة استيقظ عبد الله من نومه فزعًا لأن وقت الخروج بالماشية إلى المرعى قد فات وأن أبيه سيوبخه نتيجة ذلك، لاحظ أنه في الغرفة وهذا ابن عمه نائم بسريره، جلس وأخذ يفكر بشوق إلى قريته الجميلة ورائحة الزرع وصوت الماء في السواقي والهور ذو القصب الذهبي وأبوه وأمه وأخوته الصغار.. نظر إلى الأرض كأنه يبحث عن شيء فقد منه قبل وقت ليس بالطويل، خرجت دمعة شوق من عينيه، لحظات بان وجه ابنة الجيران أمامه وتنهد، لم يغز النوم عينا عبد الله فابنة الجيران ما زالت شغله الشاغل وتمنعه من النوم، نهض من فراشه وجلس القرفصاء ويتساءل هل هذا هو الحب؟، إنه شيء غريب لم يمر به من قبل، فالحب جميل عيد من غير تاريخ، وقد جاء التاريخ وولج إلى قلبه الحب بلا استئذان، ربما مرحلة تمر مرور الكرام، لكن أصبح قلبه مأوى لعينيها الجميلتين، تنهد تنهيدة عميقة أيقظت ابن عمه علي، من نومه».