أحمد سعد: نهال نبيل مطربة موهوبة وتكرار تجربة الديو واردة

تحدث المطرب أحمد سعد، عن المطربة نهال نبيل، التي تعاون معها من قبل في ديو غنائي يحمل اسم "أنا عاشق" في عام 2009 ضمن أحداث الفيلم السينمائي "دكان شحاتة".وقال أحمد سعد في تصريح خاص، لـ"الدستور"، إنه يعشق صوت المطربة نهال نبيل على المستوى الشخصي، مشيرا إلى أن أغنية "أنا عاشق" لها طابع خاص بالنسبة له وحققت وقتها نجاحا كبيرا.وعن فكرة تكرار التعاون مجددا سويا في أغنية على طريقة الديو خلال الفترة المقبل، قال إنه لا يمانع في إعادة تقديم عمل فني يجمعه بها مجددا، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية كان يحضر أمسية للشاعر الكبير جمال بخيت ووجد بالصدفة شخصان يغنيان أغنيته مع نهال "أنا عاشق" وانتابته فرحة كبيرة، مؤكدا أنه وارد تكرار التجربة ولكن ليست في الوقت الحالي.وطرح أحمد سعد منذ أيام أحدث أغنياته بعنوان "يا بخته" على طريقة الديو مع المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وهي من كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى محمود صبري.