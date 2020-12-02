ياسمين صبري بإطلالة «ملكية» في مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار، أثناء حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 المقام بدار الأوبرا المصرية.وتمردت ياسمين هذه المرة على الفساتين بقصة الميرميد التي اعتادت الظهور بها في الفعاليات الفنية، حيث اختارت فستان ماكس أسود كب، محدد عند الوسط، ومزين من منطقة الصدر بفصوص فضية لامعة، أما من الأسفل فاتخذ نمط الكلوش الواسع، فبدت إطلالاتها مميزة كالأميرات.واعتمدت النجمة الجميلة على تسريحة شعر منسدلة، ومكياجًا ناعمًا، كما أكملت إطلالاتها بجوانتي طويل بنفس لون الفستان الأسود.وسوف تنطلق العروض بداية من الغد في قاعات دار الأوبرا المصرية منها المسرح الكبير، والمسرح الصغير، وسينما الهناجر، وفى قاعات سينما أوديون، حيث يعرض المهرجان 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.