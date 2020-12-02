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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجلاء بدر تعتذر عن عدم حضور حفل افتتاح «القاهرة السينمائي»

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:36 م
نجلاء بدر
نجلاء بدر
منار إبراهيم
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حرصت الفنانة نجلاء بدر على تقديم اعتذارها لإدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن عدم استطاعتها حضور حفل افتتاح دورته الـ42 المقامة حاليًا بدار الأوبرا المصرية.

وشاركت نجلاء منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" وعلقت قائلة: "كامل الاحترام والتقدير والشكر لإدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ووزارة الثقافة، لدعوتكم لحضور حفل افتتاح المهرجان وأعتذر عن عدم مقدرتي الحضور لانشغالي في التصوير".

وأضافت: "أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح الدائم محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة الدولي".

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