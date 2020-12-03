حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 3-12-2020
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:03 ص
يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
ويشهد نهار اليوم الخميس، طقسًا مائلًا للدفء على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه والبحري مع رياح معتدلة، وطقسًا دافئ على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء مع رياح معتدلة.
ومن المتوقع أن يسود ليلا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
والظواهر الجوية المتوقعة هي شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق (الإسكندرية- السلوم- مطروح)، ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وأن تكون حالة البحر الأحمر من خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.
العظمى الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 22 14
الإسكندرية 22 13
تصل الحرارة في وادى النطرون 22 13
طنطا 22 14
تصل الحرارة في شبين الكوم 22 14
دمنهور 22 13
تصل الحرارة في بلطيم 22 13
مطروح 20 12
تصل الحرارة في السلوم 19 12
سيوة 22 09
تصل الحرارة في بورسعيد 22 15
دمياط 22 14
تصل الحرارة في الزقازيق 22 13
المنصورة 22 13
تصل الحرارة في الإسماعيلية 23 12
السويس 22 13
تصل الحرارة في العريش 21 12
رفح 21 12
تصل الحرارة في راس سدر 24 12
نخل 20 04
تصل الحرارة في نويبع 24 17
طابا 22 12
تصل الحرارة في كاترين 17 03
الطور 25 11
تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 16
الغردقة 26 15
تصل الحرارة في مرسى علم 25 15
الفيوم 22 11
تصل الحرارة في بنى سويف 22 10
المنيا 23 09
تصل الحرارة في أسيوط 23 10
سوهاج 23 10
تصل الحرارة في قنا 23 10
الأقصر 24 10
تصل الحرارة في أسوان 24 12
إدفو 24 11
تصل الحرارة في أبوسمبل 25 10
الوادى الجديد 24 09
تصل الحرارة في شلاتين 28 18
أبورماد 27 17
تصل الحرارة في حلايب 26 19
راس حدربة 26 19
حالة الطقس اليوم في مصر
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الخميس 3-12-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.
ويشهد نهار اليوم الخميس، طقسًا مائلًا للدفء على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه والبحري مع رياح معتدلة، وطقسًا دافئ على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء مع رياح معتدلة.
ومن المتوقع أن يسود ليلا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
والظواهر الجوية المتوقعة هي شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق (الإسكندرية- السلوم- مطروح)، ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وأن تكون حالة البحر الأحمر من خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظات
العظمى الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 22 14
الإسكندرية 22 13
تصل الحرارة في وادى النطرون 22 13
طنطا 22 14
تصل الحرارة في شبين الكوم 22 14
دمنهور 22 13
تصل الحرارة في بلطيم 22 13
مطروح 20 12
تصل الحرارة في السلوم 19 12
سيوة 22 09
تصل الحرارة في بورسعيد 22 15
دمياط 22 14
تصل الحرارة في الزقازيق 22 13
المنصورة 22 13
تصل الحرارة في الإسماعيلية 23 12
السويس 22 13
تصل الحرارة في العريش 21 12
رفح 21 12
تصل الحرارة في راس سدر 24 12
نخل 20 04
تصل الحرارة في نويبع 24 17
طابا 22 12
تصل الحرارة في كاترين 17 03
الطور 25 11
تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 16
الغردقة 26 15
تصل الحرارة في مرسى علم 25 15
الفيوم 22 11
تصل الحرارة في بنى سويف 22 10
المنيا 23 09
تصل الحرارة في أسيوط 23 10
سوهاج 23 10
تصل الحرارة في قنا 23 10
الأقصر 24 10
تصل الحرارة في أسوان 24 12
إدفو 24 11
تصل الحرارة في أبوسمبل 25 10
الوادى الجديد 24 09
تصل الحرارة في شلاتين 28 18
أبورماد 27 17
تصل الحرارة في حلايب 26 19
راس حدربة 26 19