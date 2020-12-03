حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 3-12-2020

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر





ومن المتوقع أن يسود ليلا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.والظواهر الجوية المتوقعة هي شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق (الإسكندرية- السلوم- مطروح)، ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وأن تكون حالة البحر الأحمر من خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظاتالعظمى الصغرىتصل الحرارة في القاهرة 22 14الإسكندرية 22 13تصل الحرارة في وادى النطرون 22 13طنطا 22 14تصل الحرارة في شبين الكوم 22 14دمنهور 22 13تصل الحرارة في بلطيم 22 13مطروح 20 12تصل الحرارة في السلوم 19 12سيوة 22 09تصل الحرارة في بورسعيد 22 15دمياط 22 14تصل الحرارة في الزقازيق 22 13المنصورة 22 13تصل الحرارة في الإسماعيلية 23 12السويس 22 13تصل الحرارة في العريش 21 12رفح 21 12تصل الحرارة في راس سدر 24 12نخل 20 04تصل الحرارة في نويبع 24 17طابا 22 12تصل الحرارة في كاترين 17 03الطور 25 11تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 16الغردقة 26 15تصل الحرارة في مرسى علم 25 15الفيوم 22 11تصل الحرارة في بنى سويف 22 10المنيا 23 09تصل الحرارة في أسيوط 23 10سوهاج 23 10تصل الحرارة في قنا 23 10الأقصر 24 10تصل الحرارة في أسوان 24 12إدفو 24 11تصل الحرارة في أبوسمبل 25 10الوادى الجديد 24 09تصل الحرارة في شلاتين 28 18أبورماد 27 17تصل الحرارة في حلايب 26 19راس حدربة 26 19