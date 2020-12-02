الأنبا عمانوئيل يستقبل مسئولى إحدى المنظمات المجتمعية بالصعيد

استقبل صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك بمقر المطرانية، مدير برنامج التعليم بجمعية الصعيد للتربية والتنمية، الدكتور إميل نبيل، ومديري مدارس الجمعية بمنطقة الأقصر، وذلك بمقر المطرانية.تناول صاحب النيافة الدور المجتمعي الهام لمدارس جمعية الصعيد بالمنطقة، وثناءه وتقديره للمجهود المقدم من قبل المدارس، وذلك من أجل ترسيخ رسالة الكنيسة الكاثوليكية في المجتمعات الفقيرة.وعلى هامش اللقاء، تم تكريم مديري المدارس الخمس بالمنطقة بالدروع والهدايا التذكارية، لتميزهم ومشاركتهم الفعالة في مسابقة "ارسم سلامك بأيدك" لتلاميذ المدارس والمنظمة من قبل هيئة البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر (اللجنة المصرية للعدالة والسلام)، وفي نهاية اللقاء تمنى نيافته لهم كامل التقدم والازدهار، كما تم التقاط الصور التذكارية.