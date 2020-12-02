ننشر برامج البث المباشر لقناة الكنيسة الكاثوليكية غدًا

يطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، غدا الخميس، البث المباشر لقناة المكتب الإعلامي الكاثوليكي.يأتي ذلك غدا الخميس، في بث مباشر على المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، الساعة 12 ظهرًا، ويُعاد الساعه 9 مسًاء.ويشتمل البث على 8 برامج هم قراءات يومية - كلمات القديسة تريزة "سأراه قريبا"- خطوات يسوع "تعالى شوف" - قصص الكتاب المقدس للاطفال "إقامة لعازر"- الايمان والعقل "الوحي والالهام ج1" - رسالة البابا فرنسيس للمشاركين في اللقاء الدولي الاقتصادي- صلاة المشروع الرعوي.