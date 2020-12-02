أحمد السقا يكشف عن لوك «نسل الأغراب» بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

كشف الفنان أحمد السقا، عن اللوك الخاص بمسلسله الجديد "نسل الاغراب" والذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل ويشارك في بطولته الفنان أمير كرارة.وقال السقا على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42 والذي يقام حفل افتتاحه اليوم داخل دار الأوبرا المصرية، إن اللوك الذي ظهر به هو لوك المسلسل الجديد، مشيرا إلى أنه قام بتصوير يومين من العمل بصحبة كل من الفنان أحمد مالك والفنان أحمد داش.مسلسل "نسل الأغراب" من إخراج وتأليف محمد سامي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.