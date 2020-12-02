الأب بولس ساتي يتحدث عن سر مسحة المرضى

يطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، غدًا الخميس، الحلقة الأحدث من حملة "الإيمان والعقل".تأتي الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "سر مسحة المرضى".ويحاضر بالحلقة الأحدث من الحملة قال الأب بولس ساتي المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، والمتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في تمام الساعة 7 مساءً.