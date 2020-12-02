إطلاق الحلقة 8 من «Great Joy» لخدمة المهجر (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، اليوم، الحلقة الثامنة والأحدث من حملة "Great Joy".جاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار: "Readings & reflections in the Gospel of our teacher Saint Matthew with H.H. Pope Tawadros II".ويشار إلى أن Great Joy هي حملة مخصصة لخدمة أقباط المهجر الناطقين باللغة الانجليزية.