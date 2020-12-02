رئيس الشيوخ يهنئ رئيس المجلس الاتحادى بالإمارات باليوم الوطني

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة لرئيس المجلس الوطنى الاتحادى بدولة الإمارات العربية المتحدة، صقر غباش، تقدم فيها باسمه واسم أعضاء مجلس الشيوخ المصري بأصدق التهاني بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، مؤكدا أنها فرصة غالية لمشاركة مسئولي وشعب الإمارات أفراحهم والتأكيد على الروابط القوية التي تربط البلدين حكومة وشعبا.ولفت إلى أنها مناسبة غالية والتى نستذكر بها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها والذي كان داعما مخلصًا لقضايا أمتنا العربية وهو ذات النهج الذي انتهجه أبناؤه من بعده.