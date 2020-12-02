بث مباشر.. عظة البابا تواضروس من الكاتدرائية

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، عظته الأسبوعية من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأمر الذي أذاعه المركز الإعلامي عبر تقنية البث المباشر.وتبث القناة الرسمية للكنيسة "مي سات" عظة البابا تواضروس الثاني، كما تذاع على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو أخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.