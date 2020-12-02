البابا تواضروس يحذر الأقباط من «الثرثرة» خلال عظته الأسبوعية

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه بدأت مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عظة قداسة البابا تواضروس الثاني باجتماع الأربعاء الأسبوعي.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه دار موضوع العظة حول تأملات في سفر يشوع ابن سيراخ "لا تكن ثرثارًا ".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو أخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.