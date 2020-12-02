مدير «تعليم الإسكندرية» وقائد قطاع التأسيس العسكري يتفقدان مدرسة طوسون

تفقد مدير تعليم الإسكندرية وقائد قطاع محافظات الاتجاه الشمالي والغربية للتأسيس العسكري مدرسة طوسون الصناعية للبنين بالمحافظة.كما تفقد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية واللواء أركان حرب أشرف يحيى موسى قائد قطاع محافظات الاتجاه الشمالي والغربي لمدارس التأسيس العسكري، صباح اليوم مدرسة طوسون الصناعية العسكرية بنين التابعة لإدارة المنتزه التعليمية.وكان فى استقبالهم شريف فتحى مدير عام إدارة المنتزه والعميد أركان حرب أحمد النوبى قائد المدرسة وشعبان بكر مدير المدرسة، كما شهد الدكتور محمد سعد واللواء أركان حرب أشرف يحيى موسى طابور الصباح في المدرسة.وأيضا شاهدا عرض عسكري للمدرسة، حيث أشاد الدكتور محمد سعد بالنظام العسكري بالمدرسة، كما أكد أهمية النظام المتبع والانضباط الموجود بالمدرسة وتمنى أن يتم تطبيقه على جميع مدارس الإسكندرية، كما أن عدد طلاب المدرسة ١٣٢٦طالبا موزعة على الصفوف الثلاثة بالمدرسة.وتفقد الدكتور محمد سعد جميع الأقسام والتخصصات المختلفة بالمدرسة (شعبة الكهربية حاسبات والكترونيات وتركيبات ومعدات كهربية، وتخصصات الشعبة البحرية محركات بحرية وبناء سفن وملاحة وفنون بحرية، وأيضا تخصص تبريد وتكييف الهواء، تخصص نجارة الأثاث وتخصصات الشعبة المعمارية أعمال البناء وأعمال تشطيبات وفنى صيانة ميكانيكية).كما وجه مدير تعليم الإسكندرية بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وعلى ارتداء الكمامات أثناء تواجد الطلاب بالمدرسة لمواجهة فيروس كورونا “Covid -19”، حيث أكد محمد سعد أن التعليم الفنى فى مصر وبناء مهارات الطلاب هو عنصر مهم لتطوير منظومة التعليم الفني.