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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القاضي يتفقد سير العمل بإدارة خدمة المواطنين بالتأمين الصحي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:37 م
أحمد سامي القاضي،
أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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قام أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية لتفقد سير العمل بإدارة خدمة المواطنين بهيئة التأمين الصحي بسوهاج؛ للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل أي معوقات، بحضور الدكتور محمد حسن ياسين، مدير فرع التأمين الصحي بسوهاج، وفاطمة الزهراء نائب رئيس حي غرب سوهاج، والدكتور الطاهر موهوب، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

وتفقد القاضي سير العمل بإدارة خدمة المواطنين، موجهًا بضرورة الاستجابة الفورية لجميع الشكاوى، مشيدًا بمستوى العمل داخل الإدارة ونظام تقديم الخدمة ومستوى إنجاز الشكاوى الخاصة بالمنظومة، موجهًا الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين.

كما تفقد نائب المحافظ خلال جولته- اليوم- بحي غرب سوهاج حديقة الشروق، موجهًا بضرورة إعادة تطوير الحديقة والاستفادة منها كمتنفس طبيعي لأهالي سوهاج، وإقامة الأنشطة الثقافية والمعارض الفنية بها.

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