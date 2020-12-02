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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«قومي الإسكندرية» ينظم ندوة عن العنف المجتمعي بمشاركة 50 فتاة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:05 م
قومي الإسكندرية
قومي الإسكندرية
هبة عويضة
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عقد فرع المجلس القومى للمرأه بالإسكندرية، تحت إشراف الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة الفرع، ندوة بعنوان "العنف المجتمعي.. أسبابه وعلاجه" بجمعية رعاية بنات النور (للكفيفات) بمنطقة العوايد.

جاء ذلك في إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، التى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، بمشاركة 50 فتاة من الكفيفات بالجمعية، بحضور المهندسة علا محيلبة، والدكتورة إيمان أحمد عضوات الفرع، والشيخ جمعه عبدالعزيز، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العالى للدراسات الإسلامية وسناء محيلبة، عضو مجلس إدارة جمعية رعاية بنات النور، إضافة إلى منال عبدالمنعم، عضو مجلس إدارة جمعية الصرح، وياسر بدري، مدرب التنمية البشرية بجمعية الصرح للتنمية.

وتناولت علا محيلبة الحديث عن أهمية دور المرأة فى المجتمع، ونشأة الحملة التى تدشنها الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، كما أشارت إلى أهمية دور المرأة فى تحقيق التنمية المستدامة 2030 وأنها شريك أساسي فى هذه التنمية، كما نوهت إلى الأنشطة التوعوية والقانونية التى يقوم فرع المجلس بتقديمها للمرأة.

واستكمل الشيخ جمعة عبدالعزيز الحديث عن مظاهر تكريم المرأة فى الإسلام وكيف أن كل الأديان حثت على معاملة المرأة معاملة كريمة، موضحًا دور المرأة فى الحضارات القديمة المختلفة وأهمية الجهات القيادية ونشاطها الطيب فى حماية الإنسان بوجه عام والمرأة بوجه خاصة ودور الإسلام فى العمل على شيوع الرحمة لكل المخلوقات طير وحيوان إنسان واهتمامه بحماية المرأة على الخصوص، وتم توضيح الجانب العملى من سيرة النبى (ص) بتكريم المرأة ابنة وزوجة وأم وأخت وخالة وعمة.

تناولت الدكتورة إيمان أحمد التنويه عن أنواع  العنف ضد المرأة وتاثيرة السلبي نفسيا واجتماعيا وأن أيضا من مظاهر العنف ضد المرأة ظاهرة الختان والتى لها أبعاد وانعكاسات سلبية على حياة الفتاة والمرأة بعد ذلك، وأن هذه الظاهرة تسبب فى تصدع العديد من العلاقات الزوجية ونتج عنها مشكلات عديدة.

واستعرض ياسر بدري، الصور المختلفة والمتعددة لأشكال العنف ضد المرأة (عنف بدنى – عنف نفسي – زواج مبكر – ختان – حرمان من الميراث – حرمان من التعليم – تحرش - إهمال وإساءة)، وأوضح بأن يجب أن يتم نبذ أى عنف أو اساءة ضد المرأة بداية من وهى طفلة، وأنه لا بدّ من ترسيخ قيم التربية الإيجابية داخل فتياتنا الصغار، حتى تستطيع أن تنشأ نشئة تربوية سليمة تستطيع بعد ذلك أن تربي جيل سليم نفسيا متصالح مع نفسه.

تناولت منال عبدالمنعم ضرورة أن التعاون بين الجهات المختلفة فى سبيل تحقيق الهدف المنشود، وهو القضاء على العنف ضد المرأة، وأكدت سناء محيلبة ضرورة ترسيخ مبادئ التربية الايجابية داخل فتياتنا حتى يصبحن أمهات قادرات على تربية جيل صاعد يستطعن أن يكن لهن دورا مهما فى النهوض بمجتمعهن.

في الختام تم عمل جولة تفقدية داخل الجمعية والتعرف على أنشتطها ومشاهدة منتجات السيدات من البامبو وغيره.

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