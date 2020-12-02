مستثمرو أكتوبر: كورونا أثرت على الاقتصاد المحلي خلال الفترة الماضية

قال الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن فيروس كورونا كان له تأثير بالغ على الاقتصاد المحلي خاصة في الفترة الماضية في أشهر مارس، أبريل، ومايو التي تم فيها تحديد مواعيد العمل وإغلاق كامل لبعض المصانع والمنشآت.وأضاف خميس، أن فيروس كورونا أدى إلى تغيير نمط الحياة، لافتًا إلى أن طلب الاستهلاك على السلع قل للغاية من قبل المستهلكين، كما أدى إلى قلة إنتاج المصانع، مؤكدًا أن مصانع السادس من اكتوبر اتخذت إجراءات وقائية لحماية العمال والحفاظ على الطاقة الإنتاجية.وتابع الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن من أهم الإجراءات التي اتخذتها المصانع هي تقليل أعداد العاملين بالمصانع وزيادة أعداد "الورديات"، مع وضع أجهزة لتعقيم العمال في الداخل والخارج.