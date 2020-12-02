رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مستثمرو أكتوبر: كورونا أثرت على الاقتصاد المحلي خلال الفترة الماضية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:11 م
الدكتور محمد خميس
الدكتور محمد خميس شعبان
أسماء إبراهيم
طباعة
قال الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن فيروس كورونا كان له تأثير بالغ على الاقتصاد المحلي خاصة في الفترة الماضية في أشهر مارس، أبريل، ومايو التي تم فيها تحديد مواعيد العمل وإغلاق كامل لبعض المصانع والمنشآت.

وأضاف خميس، أن فيروس كورونا أدى إلى تغيير نمط الحياة، لافتًا إلى أن طلب الاستهلاك على السلع قل للغاية من قبل المستهلكين، كما أدى إلى قلة إنتاج المصانع، مؤكدًا أن مصانع السادس من اكتوبر اتخذت إجراءات وقائية لحماية العمال والحفاظ على الطاقة الإنتاجية.

وتابع الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن من أهم الإجراءات التي اتخذتها المصانع هي تقليل أعداد العاملين بالمصانع وزيادة أعداد "الورديات"، مع وضع أجهزة لتعقيم العمال في الداخل والخارج.

موضوعات متعلقة

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع حمزة المثلوثي لمدة 3 مواسم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الليلة

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يشهد نهائي دوري الجامعة لكرة القدم

image description

انعقاد اللجنة الدائمة لمناقشة أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» تنفي انتشار فيروس كورونا بالمدارس

image description

استمرار الأنشطة التفاعلية لقسم القلب والأوعية الدموية بجامعة أسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط: مواصلة الدعم للمنتجات العلمية المتميزة

الأكثر قراءة

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

كما انفرد «الكابتن»..الزمالك يعلن قائمة الموسم الجديد

رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع حمزة المثلوثي لمدة 3 مواسم

ننشر صورة «ابن الوزير» المتهم بدهس شاب على طريق الواحات

إنفوجراف

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

روائع الطبيعة في خطر بسبب التغيّر المناخي

الأمم المتحدة: 2020 هي إحدى السنوات الثلاث الأعلى حرارة

المحظوظات دائمًا.. مكملات الفيتامينات تحمي النساء من «كورونا»

الصليب الأحمر: حشد أكثر من 200 ألف متطوع خلال جائحة كورونا

أيام زمان

ختام زيجاتها من شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية الصوفية.. حكايات مديحة يسري

مجلة اقترحت قراءة الكريم بصوت أم كلثوم.. وهذا موقف عبدالباسط عبدالصمد

حكاية تاجر الأقمشة الذى اتهم محمود المليجى بسرقة فيلمه

مأساة سعاد حسنى (6)| عاشت طفولة بائسة ورفضت الزواج من رجل مسن

مقالات الرأي
ماجد حبته
ابن القرضاوى.. شابه أباه
خالد عكاشة
أردوغان أمام بيع تركيا بالقطعة
صفوت البياضي
رسالة التعليم المقدسة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «2»
المزيد

الثقافة

قيم الشباب بين الواقع والسوشيال ميديا.. ندوة بـ«الأعلى للثقافة»

نجوم الفن يجتمعون على حب أشرف زكى بالمركز الثقافي الروسى

سعاد سليمان: «الغرفة تتسع لأطفال كثيرين» قصتي التي تمنى «أصلان» أن يكتبها

افتتاح معرضي «بلد المحبوب» و«حكاوي القهاوي» للفنانة سماء يحيى