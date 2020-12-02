تخصيص أرض لإقامة منطقة حرة بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته رقم 120 المُنعقدة الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة أرض بناحية محافظة دمياط من الأراضى المملوكة للدولة، ملكية خاصة لصالح المحافظة، لاستخدامها كامتداد للمنطقة الحرة العامة.أكدت المحافظ أن المساحة التى تم تخصيصها تتميز بقربها من ميناء دمياط، منوهة إلى أن المحافظة تتمتع بمقومات استثمارية واعدة فى كافة المجالات، حيث كانت المحافظة قد تقدمت بطلب لمجلس الوزراء لإقامة منطقة حرة جديدة، نظرًا لأن المنطقة الحرة العامة قد بلغت نسبة الإشغال بها١٠٠٪.