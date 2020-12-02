برلمانية أوروبية تدعو لوقف تمويل «الإغاثة الإسلامية»

دعت مارا بيتسوتّو، النائبة بالبرلمان الأوروبى، المنتمية لحزب الرابطة الإيطالى، الاتحاد الأوروبى والدولة الإيطالية إلى قطع العلاقات فورًا مع منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية المحسوبة على جماعة «الإخوان». وقالت «بيتسوتّو» فى مساءلة برلمانية: «لقد أعلنت ألمانيا، مؤخرًا، أنها أوقفت تمويلها للمنظمة بعد تحقيق قضائى، لكن فى إيطاليا، لا تزال المنظمة الإسلامية الإنسانية المزيفة تستفيد من تلقى التبرعات».وأضافت: «تمت مقاطعة منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية من قبل عدد من الدول منهم الإمارات العربية المتحدة، وروسيا أيضًا، بسبب تأجيج الإرهاب والانفصالية».وتابعت: «مفوضية الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة تمولان منذ سنوات منظمة الإغاثة الإسلامية فى جميع أنحاء العالم بمبالغ مليونية، ولا تزالان تدعمانها حتى الآن، ويجب وقف ذلك».