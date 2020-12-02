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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول بريطانى: استضافة الدوحة المونديال «فساد»

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:38 م
هيو روبرتسون
هيو روبرتسون
أمينة ذكى
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شكك وزير الرياضة البريطانى السابق، هيو روبرتسون، فى نزاهة «فيفا» ومنح قطر حق استضافة مونديال 2022، محذرًا بلاده من تقديم عرض لاستضافة كأس العالم بعد القادمة، إلا إذا نجحت «فيفا» فى تبرئة نفسها من تهم الفساد التى تحيط بالمنظمة الكروية الشهيرة.
ووفق تقرير نشره موقع «the athletic» المتخصص، ومقره الرئيسى الولايات المتحدة، أمس، قال «روبرتسون»، الرئيس الحالى للاتحاد الأوليمبى البريطانى، إنه لا ينبغى على إنجلترا تقديم عرض لاستضافة البطولة مرة أخرى، إلا إذا تلقت البلاد تأكيدات بأن عملية تقديم العطاءات أصبحت الآن عادلة وشفافة.
وأضاف «روبرتسون»: «شعورى القوى للغاية هو أن هذا البلد يجب ألا يقدم عرضًا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم مرة أخرى، حتى التأكد تمامًا من أن عملية تقديم العطاءات عادلة وشفافة».
وأشار إلى أنه يأمل أن يساعد رئيس «فيفا» الحالى، جيانى إنفانتينو، فى ضمان عملية عطاء أكثر عدلًا، متابعًا: «إذا كنت وزيرًا للرياضة الآن، فسأريد ضمانات أن العملية برمتها شفافة وتستند إلى معايير متفق عليها».
وشغل «روبرتسون» منصب وزير الرياضة فى عام 2018، عندما قدمت بريطانيا عرضها لاستضافة كأس العالم 2022، بينما فازت قطر بحق استضافتها فى ظل وجود شبهات فساد حول ذلك.

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