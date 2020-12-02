إزالة 5 حالات تعد وإنارة الطرق السريعة بمراكز المنيا (صور)

نفذت الوحدات المحلية لمراكز المنيا وبني مزار وملوي حملات لإزالة التعديات وإنارة الطرق الرئيسية والسريعة، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإعادة انارة الطريق الصحراوي ورفع كفاءة أعمدة الأنارة بالطرق والمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، حرصًا على سلامة وأمن المواطنين، ولتفادى وقوع الحوادث على الطريق الشرقي ومنع التعديات علي الأراضي الزراعية.ونفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار شمال المحافظة، برئاسة إسماعيل الفحام رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 5 حالات بناء على أرض زراعية بقريتى البهنسا وشلقام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.وفي مركز المنيا قامت الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل بإجراءأعمال صيانة لأعمدة الإنارة بطريق طوة وطوخ تحت إشراف العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس المركز، والذي أكد بأنه سيتم المتابعة المستمرة للطرق حتى يتسنى للمواطن العيش بأمان منعا للمخاطر.وأكد رضا مصطفي، رئيس قرية طوخ الخيل أن الأعمال التي تم تنفيذها اليوم شملت صيانة كشافات بطول طرق طوة وطوخ الخيل وجميع الكشافات بهما.من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، برئاسة اللواء أركان حرب أحمد السايس، أعمال صيانة ورفع كفاءة اعمدة الأنارة بطريق ملوى ـ المحيط، حيث تم استكمال اعمال تركيب الكشافات بطريق البرشا اسفل كوبرى ملوى العلوى وشد الأسلاك اللازمة لأنارة الطريق، وذلك بحضور محمد عبدالغنى وعامر طه نائبا رئيس المركز والمدينة وجاد الكريم رئيس القرية وناصر عفيفى مسئول قسم الانارة، وانارة الطريق الصحراوي الشرقي لامتداد مركز ومدينة ملوى حتى نهاية الحدود الإدارية وتم إجراء عملية الاحلال والتجديد لكافة الأعمدة المتهالكة، وتنفيذ اعمال الصيانة الدورية لها، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لتطوير ورفع كفاءة الطرق؛ حرصًا على سلامة وأمن المواطنين.