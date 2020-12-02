دنيا سمير غانم تستعد لمسلسل رمضانى بعد «تسليم أهالى»

بدأت الفنانة دنيا سمير غانم التحضير لمسلسلها الجديد، الذى تعاقدت عليه مؤخرًا مع شركتى «سينرجى وروزناما»، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضانى المقبل، بعد خروجها من الموسم الماضى لانشغالها سينمائيًا.وتقدم «دنيا» فى عملها الجديد دورًا كوميديًا، مع المخرج خالد الحلفاوى، ومن المنتظر أن تبدأ التصوير بداية العام المقبل بعد اختيار أبطال العمل الجديد.وانتهت الفنانة، قبل أيام، من تصوير مشاهد فيلمها الكوميدى الجديد «تسليم أهالى» مع هشام ماجد وعدد كبير من الفنانين بعد توقفه أكثر من مرة.وتسعى الشركة المنتجة لتجهيز الفيلم للعرض خلال العام الجديد، فى عودة سينمائية قوية لـ«دنيا»، إذ يعد أول بطولة سينمائية مطلقة لها.