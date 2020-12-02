المحليات والشرطة تراقبان تطبيق المواعيد الجديدة للمحال

تواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية فى مختلف محافظات الجمهورية، جهودها للتأكد من الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإغلاق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات فى مواعيد محددة صيفًا وشتاءً، الذى دخل حيز التنفيذ فى الأول من الشهر الجارى، بهدف فرض المزيد من الانضباط على الشارع ومنح الفرصة للأجهزة المحلية لأداء واجبها.ووفق تقارير المحليات، فإن غالبية أصحاب المحال والكافيهات والمطاعم التزمت بمواعيد الغلق المقررة.وطالب اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين، بضرورة الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحال والتعامل بكل حزم وشدة مع المخالفين لتحقيق الانضباط، مشيرًا إلى التنسيق مع مديريات الأمن فى مختلف المحافظات، لشن حملات ليلية فى المواعيد المحددة، لإلزام الجميع بضرورة الغلق فى المواعيد المحددة، وفرض هيبة الدولة فى كل المدن والمحافظات.وشدد «شعراوى» على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على المحال التجارية كلها للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون، لافتًا إلى أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتواصل مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة.فى مطروح، قاد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق قرار غلق المحال التجارية، مشددًا على التزام جميع المحال التجارية والمطاعم، وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.وأكد اللواء أشرف مصطفى، السكرتير العام لمحافظة مطروح، لـ«الدستور»، أنه سيتم تنفيذ حملات دورية، من مجلس المدينة وشرطة المرافق، ومديرية أمن مطروح لمتابعة الالتزام بالقرار، مناشدًا أصحاب المحال التجارية والورش والمطاعم والكافيهات الالتزام وتطبيق القرار.والتزم أصحاب المحال التجارية بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ تعليمات الغلق فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وفى كفرالشيخ، شدد المحافظ اللواء جمال نورالدين، على تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية بكل حزم، مطالبًا بالتشديد على جميع المحال والمطاعم بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، وتطبيق القانون على من يخالف ذلك.وفى الفيوم، رافق خالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا، الأجهزة الأمنية وقسم الإشغالات وقسم رخص المحال بمجلس المدينة للمرور على جميع المحال التجارية والمقاهى، والتأكد من الالتزام بقرار غلق المحال التجارية والمقاهى فى تمام الساعة العاشرة مساءً.وأسفرت الحملات عن غلق مقهيين يقدمان الشيشة للزبائن فى مخالفة واضحة لقرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.وفى الإسكندرية شنت شرطة المرافق بالاشتراك مع الجهات المسئولة بالأحياء حملات موسعة على المقاهى والكافيتريات والمحال التجارية، للتأكد من الالتزام بتطبيق قرار الغلق الموحد فى الساعة العاشرة. وقال مصدر أمنى إن الحملة استهدفت شوارع إسماعيل صبرى، وعبدالمنعم، وإسحاق النديم، وشارع النصر، وبحرى بك، والفراهدة بدائرة الجمرك.كما شملت الحملات المرور على شوارع حى العجمى، والدخيلة والمنتزه والعامرية، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفين، وتحرير محاضر غلق لـ٨ كافيهات و٦ مطاعم.وشهد حى وسط حملة مكبرة استمرت حتى فجر اليوم التالى للمرور على المحال تفعيلًا لقرار الغلق، وفق توجيهات اللواء علاء يوسف، رئيس الحى.وشملت الحملة منطقة محرم بك خاصة شوارع المحكمة وعرفان ومحرم بك، وميدان الرصافة وبوالينو والإسكندرانى.تأتى الحملة بهدف فرض الانضباط فى الشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وحماية سلامة وصحة المواطنين وتطبيق تعليمات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وفى حى المنتزه أول قادت المهندسة جيهان مسعود رئيسة الحى، رفقة سكرتير عام الحى، حملة مكبرة لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المحال التجارية والكافيهات فى المواعيد المحددة، ومنع تقديم الشيشة بالمقاهى.وفى الوادى الجديد، التزم أصحاب المحال التجارية والكافيتريات وكذلك أصحاب الورش بقرار الغلق.وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وعى الأهالى والتزامهم بالتعليمات الوقائية، ووجود الدوريات الأمنية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة.