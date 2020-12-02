العلاقات التركية القطرية.. استنزاف متبادل وتهديدات مشتركة

بداية العلاقات

مساعدات متبادلة

تدهور العملة التركية

عقوبات واشنطن

صفقة قطرية

استثمارات جديدة

حجم العلاقات الاقتصادية

على الرغم من تدهور الاقتصاد التركي وانهيار العملة التركية، إلا أن قطر ما زالت تصر على دعم اقتصاد حليفها الأول أنقرة، لاسيما عقب الإعلان عن توقيع حزمة جديدة من الاتفاقات الاقتصادية بين أنقرة والدوحة على هامش أعمال اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين آواخر نوفمبر الماضي.وبدأت العلاقات التركية القطرية منذ عام 1972، وزاد التعاون الاقتصادي بداية من 2010، وفي عام 2014 وقعت تركيا وقطر اتفاقية في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية وتمركز القوات المسلحة التركية على الأراضي القطرية.ونشرت تركيا نحو 3000 جندي بري في قاعدتها القطرية إضافة إلى وحدات جوية وبحرية ومدربين عسكريين وقوات عمليات خاصة.وفي 2018، تعهدت الدوحة باستثمار 15 مليار دولار في البنوك والأسواق المالية التركية عندما فقدت العملة الوطنية التركية "الليرة" 40% من قيمتها مقابل العملات الغربية الرئيسية في مواجهة العقوبات الأمريكية.وجاءت هذه المساعدة ردًا على مساعدة تركيا لقطر عندما فرض الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، البحرين، مصر" مقاطعة عربية ضد الدوحة، وذلك بسبب اتهام قطر بدعم الإرهاب وتعزيز العلاقات مع إيران.وسارعت تركيا لمساعدة قطر بإرسال سفن شحن ومئات الطائرات المحملة بالأغذية والإمدادات الأساسية إثر المقاطعة، كما نشرت أنقرة المزيد من القوات في قاعدتها العسكرية في قطر في لفتة تشير إلى أنها ستساعد في حماية قطر عسكرًيا.ونتيجة الاختلالات الاقتصادية الحالية في تركيا، انخفضت قيمة العملة التركية بشكل حاد مثلما حدث خلال أزمة 2018، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 7.26 ليرة في منتصف مايو، و7.85 في الأول من ديسمبر بدلًا من ثلاثة ليرات في سبتمبر 2016، الأمر الذي أدى إلى بلوغ إجمالي مطلوبات العملة الأجنبية التركية 300 مليار دولار.وفي محاولة من البنك المركزي التركي للحد من تدهور العملة، اضطر البنك المركزي التركي لصرف 65 مليار دولار من الاحتياطيات منذ يناير 2019، فضلًا عن احتمالية تدهور الاقتصاد التركي بسبب العقوبات الأمريكية المحتملة.وحذرت واشنطن من فرض عقوبات على تركيا كجزء من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال عقوبات " CAATSA" وذلك بسبب حيازتها نظام الدفاع الجوي والصاروخي بعيد المدى "S- 400" الروسية الصنع.وستدخل العقوبات حيز النفاذ إذا قامت أنقرة بتفعيل النظام الروسي، بالإضافة إلى ذلك، هددت محكمة أمريكية بفرض عقوبات بمليارات الدولارات على بنك "خلق" التركي لتهربه من العقوبات الأمريكية على إيران.إضافة إلى ذلك، سعى البنك المركزي التركي إلى عمل اتفاقيات لمقايضة العملات من البنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان وبنك إنجلترا، ووفًقا للتداول العربي، يعد ذلك عقدا بين شريكين ينص على مبادلة كمية معينة من العملات بين الشريكين مع الاتفاق على عكس هذه العملية بعد فترة زمنية محددة ولكن كانت دون جدوى.واتجه أردوغان لقطر للحصول على مساعدتها، ففي 20 مايو، أعلن البنك المركزي التركي أنه ضاعف اتفاقية مبادلة العملات مع قطر ثلاث مرات، ورفعت الصفقة الحد من 5 مليارات دولار لاتفاقية المقايضة لعام 2018 إلى 15 مليار دولار، مما ساهم في تعزيز قيمة العملة التركية في هذا الوقت فورًا.ولكن مع معاناة الاقتصاد القطري بعد انخفاض أسعار النفط والغاز وانخفاض الطلب وإعلان المصرف المركزي عن توقعاته لانكماش الاقتصاد هذا العام وذلك بعد أن تراجع بنسبة 0.3% العام الماضي، أدى ذلك إلى لجوء قطر لمساعدة تركيا من خلال شراء استثمارات سواء استثمارات عقارية أو استثمارات في أصول مالية، وذلك بعد الضغط الشعبي على الحكومة لعدم مساعدة الاقتصاد التركي، ما يعني أنه رغم معاناة الاقتصاد القطري إلا أنه يصر على دعم الاقتصاد التركي.واستمرارًا للدعم القطري، عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اجتماعًا ثنائيًا وآخر موسعًا على مستوى الوفود، وشاركا في توقيع 10 اتفاقيات بين البلدين في مجالات مختلفة مثل الاستثمار المشترك في مشروع "القرن الذهبي" بمدينة إسطنبول، والبورصة، وأنشطة الترويج المشترك في المناطق الحرة.وفيما يخص استثمارات قطر في البورصة التركية، أعلن صندوق الثروة التركي استثمار قطر في بورصة إسطنبول بنسبة 10% بقيمة بلغت 200 مليون دولار، من خلال مذكرة التفاهم التي وقعتها أنقرة والدوحة في 26 نوفمبر الماضي، إلا أن ضعف الاقتصادين التركي والقطري سيؤدي إلى انخفاض قدرة الدولتين على دعم جماعة الإخوان الإرهابية.وبلغ حجم استثمارات قطر في تركيا 22 مليار دولار خلال 2019، كما بلغ حجم استثمارات تركيا في قطر 120 مليون دولار.ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.6 مليار دولار في العام الماضي بزيادة بلغت 6% عن العام الذي سبقه.وفي مجال السياحة، وصل عدد الزائرين القطريين لتركيا 110 آلاف مواطن قطري في عام 2019 مقارنة بـ 30 ألف في عام 2016، فيما بلغ إجمالي القيمة الرأسمالية لبورصة اسطنبول ملياري دولار.وتعمل 553 شركة تركية في مختلف المجالات بقطر، وتولت شركات مقاولات تركية تنفيذ مشاريع في الدولة الخليجية بقيمة إجمالية نحو 18.5 مليار دولار، كما توجد 179 شركة قطرية في تركيا.