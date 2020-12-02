الأمم المتحدة: 2020 هي إحدى السنوات الثلاث الأعلى حرارة

نبهت الأمم المتحدة الأربعاء إلى أن المؤشرات تدلّ على أن 2020 ستكون واحدة من السنوات الثلاث الأشدّ حرارة، مشيرة إلى أن ثمة فرصة بنسبة 1 على 5 لأن يتجاوز معدل الحرارة موقتًا 1،5 درجة مئوية من الآن إلى سنة 2024.ومع تجاوز درجات الحرارة مستويات قياسية عاما بعد عام، سيكون العقد 2011-2020 هو الأعلى حرارة على الإطلاق وستكون السنوات الست منذ 2015 الأكثر حرارة على الإطلاق وفقًا للتقرير السنوي الموقت لمنظمة الأرصاد الجوية عن وضع المناخ العالمي.ووصف الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس عام 2020 بأنه "كان ويا للأسف عامًا استثنائيًا آخر" للمناخ.وكان متوسط درجة الحرارة العالمية في الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر، أعلى حرارة بنحو 1،2 درجة مئوية عن خط الأساس 1850-1900، لذا فإن عام 2020 يتجه إلى أن يصبح واحدًا من السنوات الثلاث الأعلى حرارة على كوكب الأرض.ويستند تقويم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى خمس مجموعات بيانات، تصنف كلها حاليًا عام 2020 على أنه السنة الثانية الأعلى حرارة حتى الآن، بعد عام 2016 وقبل عام 2019.ووفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ثمة احتمال بنسبة 1 على 5 أن يتجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية بشكل موقت 1،5 درجة مئوية بحلول عام 2024.وينص اتفاق باريس للمناخ الذي وقعته 195 دولة عام 2015 على حصر الاحترار بـ 1،5 درجة بالمقارنة مع العصر ما قبل الصناعي.