«الأمم المتحدة»: 1.3 مليون ليبي بحاجة إلى مساعدة إنسانية في يناير 2021

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، في كلمتها الافتتاحية أمام الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الأربعاء، إنه يوجد في ليبيا 20 ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.وأوضحت في كلمتها قائلة: "أريد أن أذكر، وكما قلت من قبل، أن الوقت ليس في صالحكم، منبهة الليبيين حول بعض المؤشرات للوضع في البلاد:"توجد الآن 10 قواعد عسكرية في بلادكم- في جميع أنحاء بلادكم - وليس في منطقة بعينها - وهذه القواعد تشغلها اليوم بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية"، مضيفة "يوجد الآن 20000 من القوات الأجنبية أو المرتزقة في بلادكم، وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية. وقد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم الآن يحتلون منزلكم، وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة، وهم من يتسببون في تدفق السلاح إلى بلادكم، وبلادكم ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة، وجودهم في ليبيا ليس لمصلحتكم، بل هم في ليبيا لمصلحتهم".وفي حديثها للشعب الليبي، جددت وليامز تحذيرها السابق من تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وحقيقة أننا نتوقع في غضون شهر واحد، بالضبط في يناير 2021، سيكون هناك 1.3 مليون ليبي من مواطنيكم، بحاجة إلى مساعدة إنسانية.وأشارت الممثلة الأممية إلى أنه في ظل الأزمات التي تعاني منها ليبيا يرافق ذلك تفاقم أزمة جائحة كورونا "لديكم الآن ما يقرب من 94 ألف حالة في ليبيا. ونعتقد أن هذه التقديرات منخفضة وأن العدد الفعلي أعلى من ذلك، إلا إن هناك نقصًا رهيبًا في اختبارات الفيروس في البلاد، وهناك فاعلون أجانب يتصرفون في ظل إفلات تام من العقاب، وهنالك جهات فاعلة محلية تنخرط في فساد مستشر واستغلال للمناصب لتحقيق منافع شخصية، وهناك سوء إدارة في الدولة، فيما يتزايد انعدام المساءلة ومشاكل حقوق الإنسان على أساس يومي، حيث تصلنا تقارير عن عمليات اختطاف واحتجاز تعسفي واغتيالات على أيدي التشكيلات المسلحة في جميع أنحاء البلاد".