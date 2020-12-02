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مصر

هيئة الرعاية الصحية تكرم غادة لبيب نائب وزير الاتصالات

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:31 م
الدكتور هاني راشد
الدكتور هاني راشد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قدم الدكتور هاني راشد نائبا عن الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية درع الهيئة العامة للرعاية الصحية للتميز للدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، نظرًا لمجهوداتها المتميزة من أجل استدامة أعمال التحول الرقمي والمؤسسي داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية والمنشآت التابعة لها بمحافظة بورسعيد، من خلال تعزيز الثقافة الرقمية ودعم الشمول الرقمي لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

جاء ذلك عقب الجولة التفقدية التي قامت بها نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي داخل بعض منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتم تفعيل منظومة الميكنة والتحول الرقمي بها، وذلك في إطار متابعة تطبيق آليات التحول الرقمي والحفاظ على استدامة العمل بها داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال الجولة، تم تفقد الدورة الإلكترونية للكشف على المنتفعين بمركز طب الأسرة بالحي الإماراتي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، التي تبدأ بحجز الخدمة الطبية من خلال خدمة الكول سنتر 15344، ثم يتم دخوله الوحدة الصحية لتلقي الخدمة الطبية، وفور دخوله الوحدة يتم عمل كشف ظاهري وفحص الحساسية وقياس بعض العلامات الحيوية للمنتفع، وصولًا إلى الكشف الطبي من خلال طبيب الأسرة المعالج، مرورًا بكتابة التحاليل والأشعة، ووصف الأدوية إلكترونيًا حتى يتم صرف العلاج دون أن يتكبد المنتفع بالمنظومة الجديدة أي مبالغ مالية.

فيما تم تفقد مكتب الإحالة بالوحدة، والمسئول عن عمل إحالات المرضى الكترونيًا، وتم شرح آليات الإحالة لمن يحتاجون خدمات طبية أعلى وذلك من خلال إحالتهم إلى المستشفيات المتخصصة لمناظرة حالتهم من خلال 8 مستشفيات تابعين لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد وهم "الرمد، النساء والولادة، التضامن، السلام، النصر التخصصي، الزهور، الحياة بورفؤاد، المبرة".

واختتمت الجولة التفقدية بزيارة مستشفى النصر التخصصي للإطفال ببورسعيد، واستمعت لشرح موجز عن جاهزية المستشفى للتعامل مع المرضى، وحزم الخدمات المميزة التي تقدمها المستشفى ليس لخدمة منتفعي بورسعيد فحسب، بل تخدم إقليم القنال كله، مثل وحدة كلى الأطفال بالمستشفى والتي تخدم المنتفعين بإقليم القناة وتوفر على منتفعي بورسعيد عناء السفر للحصول على الخدمة، ووحدتي المسح الذري والـ pet ct التى تتم لأول مرة فى مدن القنال، على نفقة التأمين الصحي الشامل دون تكبد المنتفعين أي أعباء مالية إضافية.

فيما أعربت المهندسة غادة لبيب عن سعادتها خلال تفقدها الغرف الفندقية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد، وأشادت بمستوى الخدمة الطبية داخلها والتي تضاهي أفضل المستشفيات الخاصة.
هيئة الرعاية الصحية تكرم غادة لبيب نائب وزير الاتصالات
هيئة الرعاية الصحية تكرم غادة لبيب نائب وزير الاتصالات
هيئة الرعاية الصحية تكرم غادة لبيب نائب وزير الاتصالات
هيئة الرعاية الصحية تكرم غادة لبيب نائب وزير الاتصالات

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