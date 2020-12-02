مشدد ٦ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه لمتهم بالاتجار في الحشيش

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد ٦ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه بتهمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطي الحشيش بمقابل مادي.كشف قرار الإحالة قيام المتهم (ب.م) بإدارة وتهيئة مكان وهو ملهى ليلي لتعاطي جوهر مخدر الحشيش بمقابل مادي على النحو المبين بالتحقيقات.