شركة طيران إسرائيلية تعلن تشغيل 14 رحلة لدبي

أعلنت شركة طيران إسرائيلية عن نيتها تشغيل 14 رحلة بين دبي وتل أبيب.وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان اليوم، إن مطار دبي الدولي استقبل رحلة خطوط "إسرآير" القادمة من تل أبيب، وهي أول رحلة طيران إسرائيلية تجارية تصل لدبي، في أعقاب بدء العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، مضيفا أن الرحلة حملت 166 راكبا، ووصلت لمطار دبي مساء أمس الثلاثاء.وكشفت شركة "إسرآير" عن نيتها تشغيل 14 رحلة أسبوعية بين الوجهتين باستخدام طائرة إيرباص العملاقة من طراز إيه 320.ويتزامن بدء الخدمة الجديدة مع مستهل موسم العطلات الذي يشهد خلاله مطار دبي الدولي ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الركاب الذين يمرون عبر المطار، سواء من القادمين إلى دبي لقضاء عطلات نهاية العام أو العابرين منها في طريقهم إلى وجهات أخرى حول العالم.وأضاف البيان: "ستعزز رحلات (إسرآير) شبكة مطار دبي الدولي من خلال ربط اثنين من الوجهات التجارية والسياحية الرئيسية في المنطقة، ما يوفر المزيد من الخيارات والراحة للمسافرين، وتوسيع فرص التجارة والخدمات اللوجستية بين دولتى الإمارات وإسرائيل".