مادلين طبر تتألق بـ«الأسود» في افتتاح القاهرة السينمائي

تألقت الفنانة مادلين طبر بفستان أسود في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، مساء اليوم داخل دار الأوبرا المصرية.وقامت مادلين طبر بالتقاط عدد من الصور أمام كاميرات التصوير والحضور على السجادة الحمراء، بينما حضر عدد كبير من الفنانين، من بينهم الفنانة نرمين الفقي والفنانة إلهام شاهين والفنانة ميس حمدان والفنانة مي سليم وآخرون.يذكر أن المهرجان يرأسه المنتج محمد حفظي وسوف يتم تكريم عدد من الفنانين والكتاب من بينهم وحيد حامد ومني زكي وآخرون، وتبدأ الفعاليات غدا الخميس في سينمات مجهزة داخل دار الأوبرا المصرية.