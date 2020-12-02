الأوقاف: تجديد إيفاد أحد الأئمة المتميزين بإحدى جامعات السنغال

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، تجديد إيفاد الشيخ محمود عبدالبديع إبراهيم محمد إمام وخطيب بأوقاف أسيوط، للعمل بجامعة شيخ انتاديوب بجمهورية السنغال.يأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية بعمقها الأفريقي، وفي إطار المستوى المتميز الذي وصل إليه أئمة الأوقاف إلى الدرجة التي أهلت نخبة من المتميزين منهم للعمل بالجامعات، في ضوء طلب هذه الجامعات لإيفاد بعض أئمة الأوقاف للعمل بها، والوزارة تتمنى له ولزملائه كل التوفيق.يذكر أن الاختبارات التحريرية لمسابقة إيفاد مدير إداري للمركز الإسلامي المصري بدار السلام تنزانيا، بدأت الإثنين 30 نوفمبر بمسجد النور بالعباسية.والتزم المتقدمون باصطحاب بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، وبيان حالة مختوم من جهة العمل، ولم يُسمح بدخول الاختبار لمن تخلف عن الموعد المحدد.وتم استبعاد غير المستوفين لشروط ‏المسابقة متى ثبت ذلك في أى مرحلة من مراحلها.