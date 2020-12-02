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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مجلس الشباب المصري يدشن تحالف إذاعات الإنترنت المصرية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:16 م
مجلس الشباب المصري
مجلس الشباب المصري
محمد الشريف
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اختتمت فعاليات ورشة العمل التي أطلقها مجلس الشباب المصري، برئاسة محمد ممدوح، حول (دور إذاعات الإنترنت في تشكيل الوعي المجتمعي)، وذلك بمشاركة نخبة من الإعلاميين المصريين ولفيف من مؤسسي ومديري إذاعات الإنترنت الشبابية وذلك لبحث التحديات التي تواجه المنصات الإعلامية الجديدة وكيف يمكن أن تساهم هذه المنصات في إبراز المواهب الشابة، بالإضافة لدورها في تعزيز الوعي المجتمعي.

وقال محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري، إن الهدف الرئيسي من الورشة هو إنشاء مدونة سلوك تنظم عمل إذاعات الإنترنت المصرية في ظل الانتشار الكبير لها على مدار السنوات الماضية وتبنيها للعديد من الأفكار والمواهب والتي تستدعي وجود مظلة قانونية لها، بالإضافة لأهمية وجود ميثاق شرف إعلامي ينظم عملها.

وأوضح ممدوح، أن المشاركين اتفقوا علي تدشين لجنة من مؤسسي أبرز إذاعات الانترنت الشبابية لوضع مدونة سلوك تنظم آليات عمل الإذاعات، بالإضافة لتشكيل لجنة قانونية تضم رموزا قانونية وبرلمانية لبحث إصدار تشريع ينظم إنشاء وطريقة عمل هذه الإذاعات.

أدارت الورشة الإعلامية مي علام، والدكتور سامح نصر الدين، بمشاركة عدد من أبرز إذاعات الإنترنت المصرية مثل شبكة قولي الإعلامية وراديو عاجل وراديو رسالة وراديو الحدث الجديد وغيرها.
مجلس الشباب المصري يدشن تحالف إذاعات الإنترنت المصرية
مجلس الشباب المصري يدشن تحالف إذاعات الإنترنت المصرية
مجلس الشباب المصري يدشن تحالف إذاعات الإنترنت المصرية
مجلس الشباب المصري يدشن تحالف إذاعات الإنترنت المصرية
مجلس الشباب المصري يدشن تحالف إذاعات الإنترنت المصرية
مجلس الشباب المصري يدشن تحالف إذاعات الإنترنت المصرية

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