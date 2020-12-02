مي سليم: «مهرجان القاهرة السينمائي قريب إلى قلبي واعتبره بيتي»

قالت الفنانة مي سليم، إنها تحب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بشكل عام، وقريب إلى قلبها جدا: "المهرجان اعتبره بيتي وهو نبض مصر والذي يجب دعمه بالتواجد وحضور الفعاليات".وقالت مي سليم خلال تواجدها على السجادة الحمراء من الفعاليات التي تقام حاليا داخل دار الأوبرا المصرية: "سعيدة بردود الفعل التي جاءت لي عن مسلسل خيط حرير مع النجمة مي عز الدين وانتهينا من مسلسل بأثر رجعي وهو 13 حلقة وأتمنى أن ترى أعمالي النجاح بشكل مستمر".يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي يرأسه المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويكرم عددا كبيرا من النجوم منهم الكاتب وحيد حامد والفنانة منى زكي وآخرون.