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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

هاني محروس يطرح «سلملي على الأعذار» لـ إسلام فاروق وكريم حراچي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:13 م
سلملي على الأعذار
سلملي على الأعذار
حسين الجندي
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طرح المنتج هاني محروس، أغنية جديدة بعنوان "سلملي على الأعذار"، أحدث مشروعاته الإنتاجية الجديدة، منذ قليل، عبر قناته الرسمية Nj Music بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي يزيح فيها الستار عن صوتين جديدين وهما إسلام فاروق وكريم حراچي.

"سلملي على الأعذار" من كلمات عبدالرحمن سردينة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة عبدالهادي، ورؤية فنية لشركة إن چي ميوزيك لمالكها هاني محروس، وإخراج محمد القاضي، ومدير تصوير كريم رضا، ومساعد مخرج فتحي سيد، واشراف وإدارة انتاج رامي زغلول وميدو فؤاد، وشارك في الإنتاج شركة كامب لياسر القصراوي.

تحدث هاني محروس، عن أحدث مشاريعه الإنتاجية، قائلًا: "اكتشافي لموهبتي إسلام فاروق وكريم حراچي جاء بمحض الصدفة عن طريق العازف وائل النجار، فالأول من محافظة أسيوط والثاني من أسوان، وعقب الجلوس معهما تحمست للإنتاج لهما لامتلاكهما خامة صوتية رائعة".

أضاف: "سلملي على الأعذار تعد باكورة تعاوني معهما، إذ هناك خطة عمل لدعم موهبتهما، وكذلك أغنيات جديدة لإسلام فاروق، في حين يعمل المنتج ياسر القصراوي على إنتاج البوم لكريم حراچي، ويعد التعاون الفني بيني وبين المنتج ياسر القصراوي فكرة جديدة في الإنتاج الغنائي حيث كونها تجربة فريدة من نوعها أن تقم شركتين كبيرتين في التعاون لتقديم المواهب الغنائية الشابة.

وعن كواليس تصوير الأغنية، قال: "الكليب تدور فكرته في إطار درامي حول بعض الحالات غير الإنسانية التي أصبحنا نراها بمجتمعنا في الآونة الأخيرة ومنها ابن يخون والدته، وأسرة تبيع ابنتهم لرجل كاهل في العمر، أو أشقاء يخسرون بعضهم البعض من أجل المال، وصاحب فكرة الكليب هو المخرج محمد القاضي الذي سبق وقدم أغنية الحب والسلام للفنانة أصالة نصري"، موضحًا أن الأغنية تم تصويرها في 22 ساعة، بينما استغرق المونتاج الخاص بها ما يقرب من 50 يومًا.

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