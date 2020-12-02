إلهام شاهين: «حظر تجول» يناقش قضايا مهمة مسكوتًا عنها

عبرت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بالتواجد على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، مشيرة إلى أن سعادتها أكبر بمشاركة فيلمها "حظر تجول" في المهرجان.وأضافت: "توقعاتي أكثر من الجوائز، وأن الفيلم يفتح ملفات لموضوعات مسكوت عنها وقضايا مهمة في المجتمع ولكنها مهمة، ولا بد من مواجهتها والأفضل أن نفتح هذه الملفات".وكشفت عن تفاصيل توقف مسلسل "بنحبك يا دنيا": "لسه مش عارفين هنلحق السنة دي اتكتب منه ثلاث حلقات فقط ويطرح عدة موضوعات وهو من تأليف محمد حلمي هلال الذي كتب لنا فيلم "يا دنيا يا غرامي"، وتحكي في المسلسل ما حدث خلال 25 عامًا".