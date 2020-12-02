بورصة بيروت تغلق على ارتفاع 0.46%
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:19 م
وكالاتطباعة
أغلق مؤشر بلوم إنفست لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت اليوم على ارتفاع بنسبة 0.46% أي ما يعادل نقطتين، ليغلق عند مستوى 604.71 نقاط.
وبلغ معدل الأسهم المتداولة 521 ألفًا و675 سهمًا، بقيمة 5 ملايين و843 ألفا و414 دولارا أمريكيا، نفذت من خلال 34 صفقة.
كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و178 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و150 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
وبلغ معدل الأسهم المتداولة 521 ألفًا و675 سهمًا، بقيمة 5 ملايين و843 ألفا و414 دولارا أمريكيا، نفذت من خلال 34 صفقة.
كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و178 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و150 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.