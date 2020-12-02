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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 06:07 م
جريدة الدستور
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خرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في الساعات الماضية وأعلن عبر حسابه على فيسبوك عن أنه سيرد بمفاجأة من العيار الثقيل ستقلب مصر ردًا على حل مجلسه.

ورفض رئيس الزمالك السابق الحديث في الفترة الأخيرة والرد على حل المجلس بسبب ارتباط فريق الكرة بمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر.

وكشف مصدر مقرب من مرتضى منصور عن تفاصيل المفاجأة التي يجهز لها رئيس الزمالك السابق التي تتضمن تقديم بعض المستندات التي تؤكد عدم قانونية حل المجلس من الأساس.



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