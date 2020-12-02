خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

خرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في الساعات الماضية وأعلن عبر حسابه على فيسبوك عن أنه سيرد بمفاجأة من العيار الثقيل ستقلب مصر ردًا على حل مجلسه.





ورفض رئيس الزمالك السابق الحديث في الفترة الأخيرة والرد على حل المجلس بسبب ارتباط فريق الكرة بمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر.





وكشف مصدر مقرب من مرتضى منصور عن تفاصيل المفاجأة التي يجهز لها رئيس الزمالك السابق التي تتضمن تقديم بعض المستندات التي تؤكد عدم قانونية حل المجلس من الأساس.







