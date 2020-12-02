سعاد سليمان: أحلم بكتابة رواية عن السيدة عائشة لكني خائفة (حوار)

لا يختلف أحد عن معنى وجود المثقف الفاعل والنشط، وإذا كان هناك ما يمكننا أن نشير إليهم بالفاعلين في المشهد الثقافي المصري يشتغلون على إنجاز دور يمت للثقافة، يمكن لنا باطمئنان تام الإشارة إلى الروائية سعاد سليمان.. فلا أحد من مثقفي مصر ينسى ما كانت تقوم به في دعم الثقافة عبر تجاربها المنحازة للناس، منها "اقرأ دون أن تدفع" والتى دفعت العديد من المثقفين ودور النشر المساهمة في استمرار تجربتها حتى وقت قريب.ليس هناك من ينسى وجود سعاد سليمان ومعها الكتب والموسيقى أمام بوابة وزارة الثقافة وهى تجلس هناك رافضة لحكم الإخوان.. وبالطبع لا أحد ينسى فوز "سعاد سليمان" بجائزة "خوان كارلوس" عن قصتها "تشابه".سعاد سليمان.. بنت الجنوب المنسي والتي ولدت في الإسكندرية واستقرت بالقاهرة، صاحبة رواية "شهوة الملائكة"، "آخر المحظيات"، "هبات ساخنة" تروي للدستور بعض من شغفها بالكتابة والحياة.ما هو كتابك المفضل؟ ولماذا؟ليس لي كاتب أو كتاب واحد، فكل ما يكتب ويمس روحي أحبه، في مرحلة التأسيس الأولى كانت كل أعمال يوسف إدريس، انطوان تشيكوف، مع اتساع رقعة الاطلاع أضيفت أعمال بهاء طاهر، عبد الوهاب الأسواني، وهو كاتب له مكانة خاصة عندي، ثم ميلان كونديرا، ايزابيل الليندي، ماركيز، وغيرهم كثيرون.أول كتاب شجعك للكتابة؟بالطبع يوسف إدريس، ابهرني، جنني، سحبني من يدي، قدم لي عالم مختلف، لا أمل أبدا قراءة روايته البديعة العسكري الأسود، كل مرة أقرأها بالشغف نفسه، والتشويق، وحبس الأنفاس.أقرب بيت شعر إلى قلبك وهل ينطبق على موقف من حياتك؟من جد وجد ومن زرع حصد، يبدو كلام ساذج بالنسبة لكثيرين، ولكن بالنسبة لي مفتاح حياتي.أغرب موقف قابلتيه في الوسط الثقافي؟بعد صدور مجموعتي القصصية الأولى هكذا ببساطة عام 2001، أهديتها إلى مجموعة من كبار الكتاب، ومنهم الأستاذ بهيج إسماعيل فسأل كاتبة كبيرة أحبها، إيه رأيك يا فلانة في كتابة البنت دي؟ بصت كده باستغراب، ردت: عندها ابنها جميل، بحبه جدا! أنا اندهشت جدا، وعم بهيج طبطب عليا وقالي ما تزعليش.من هو أقرب أبطال رواياتك أو قصصك لك.. وما قصته ولماذا؟كلهم تقريبا، يمكن أحدث شخصية في رواية هبات ساخنة "سلمى" لدرجة أني افتقدها جدا، حتى أمها اشتقت إليها جدا.هل تذكري أول شيىء كتبتيه في حياتك؟.. وما هو؟قصة قصيرة من سبعين كلمة بعنوان "الغرفة تتسع لأطفال كثيرين"، ولن أنسى رد فعل الناقد الكبير عبد القادر القط، سألني؟ طبعا دي مش أول كتابة! خفت أنكرت أن هذه أول كتابة في حياتي، طبطب علي، قالي اهدي يا حبيبتي، القصة دي ما يكتبهاش إلا كاتبة محترفة وشاطرة، أجبته، أنا بكتب شعر من زمان، ضحك قال يعني انتي كاتبة من زمان ودي مش أول كتابة.هل هناك شخصية في فيلم مفضلة لك؟ ولماذا؟شخصية شفاعات في فيلم "شباب امرأة" اتعجب لماذا وصمها المؤلف والمخرج، والجمهور، رغم أنها غير مذنبة، وكيف يتصف إمام في الفيلم بالبراءة رغم أنه غير بريء.هل لك موقف مع كاتب أو فنان كبير تذكره دائما؟ ما هو؟دعنا من المواقف السلبية، نتكلم فقط عن المواقف الإيجابية، كنت خائفة جدا، قبل صدور أول مجموعة قصصية "هكذا ببساطة" ذهبت إلى الكاتب الكبير إبراهيم أصلان في جريدة الحياة بجاردن سيتي، طلبت منه أن يكتب لي مقدمة للمجموعة، طلب مني أن أمهله وقتا يقرأ ويقرر، عدت إليه بعد أسبوعين، طلب مني التفهم، وأنه رافض أن يكتب لي مقدمة، لأنه لم يفعل ذلك من قبل، وأن قصصي جميلة لا تحتاج إلي تقديم، نظر لي طويلا، ثم قال: أنا أكبر قارئ في العالم تقريبا، في حياتي لم اقرأ قصة وتمنيت أن أكون كاتبها إلا هذه القصة، قدمها لي، كانت قصتي "الغرفة تتسع لأطفال كثيرين"، لم أصدق، حتى الآن لم أصدق، لكني كنت مبهورة به وبإنسانيته الجميلة، ونبله.ما هي القصة التي تحلمي بكتابتها يومًا ما؟هي رواية، ولكني أخاف جدا، افكر فيها منذ زمن، محرمات كثيرة تمنعني من كتابتها، الموضوع شائك، والشخصية صعبة ويشوبها الكثير من التقديس وهي عن أم المؤمنين السيدة عائشة، ولا أعتقد أنني سأجرؤ يوما على كتابتها.لو معك تذكرتين سينما من تدعوه "سعاد سليمان" من شخصيات تاريخية؟الملكة نازلي، شخصية صعبة، مجني عليها وجانية، تحتاج إلي مجلدات لدراستها، كل من كتبوا عنها لم يصلوا إلى أعماقها.هل تؤمنين بالسحر أو الأعمال ؟ وهل مررتي بموقف شبيه؟بالطبع مررت بعدة مواقف لها علاقة بالسحر، فا أنا بنت البيئة الشعبية التي تبسمل وتحوقل قبل سكب الماء الساخن في الحمام، تقول: "حوشوا ولدكم المية السخنة جاية لكم" يكلمون ما يعتقدون أنهم سكان الحمام.إذا كتبت "سعاد سليمان " قصة من سطر واحد عن الموت كيف ستكون؟"كانت مؤهلة للجنون أو الموت، لكنها خدعتهم وصارت الدنيا ملك يمنيها".