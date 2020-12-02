بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين ونادي القضاة

بحث رجائي عطية، نقيب المحامين، اليوم، خلال لقاءه برئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن، إعداد بروتوكول تعاون بين النقابة والنادي، يتناول سبل التعاون في إعداد مدونة سلوك لكل من القضاة والمحامين.وتم الاتفاق على أن تستمد المدونة، من التقاليد والقيم المتوارثة من الأجيال الأوائل.كما تم التوافق على تبادل الخبرات القانونية، والمطبوعات التي تصدر من الجانبين، بما يحقق الاستفادة لكافة الأطراف.وأكد الحضور أهمية أن التوعية الصادقة لشباب المحامين والقضاة ووكلاء النيابة بالعلاقة التاريخية بين جناحي العدالة، مما يساهم في احتواء أي أزمة في مهدها، فالقضاة والمحامين هما جناحا العدالة.رافق رئيس نادي القضاة، خلال زيارته إلى نقابة المحامين، كل من المستشارين الحسين قايد وكيل أول النادي، رضا محمود وكيل النادي، محمود الميرغني سكرتير عام مساعد، ومحمد بهاء عضو مجلس الإدارة.بينما حضر اللقاء من جانب نقابة المحامين، أعضاء المجلس: محب المكاوي، حسين الجمال، سيد عبد الغني، أبو بكر ضوة، محمود الداخلي، عبد المجيد هارون، صلاح سليمان، نبيل عبد السلام، عبد الحفيظ الروبي، محمد الكسار، وخالد أبو كراع.