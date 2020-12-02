رئيس النواب يهنئ رئيس المجلس الوطني للإمارات بالعيد الوطني

بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة، إلى صقر غباش رئيس المجلس الوطنى الاتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة ‏بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني "يوم الاستقلال".تقدم خلالها الدكتور علي عبدالعال إلى شعب دولة الإمارات العربية الشقيقة ‏وقيادته بخالص التهنئة القلبية والتمنيات الطيبة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، والذي وصفه "بالذكرى الغالية" التي تمثل انطلاقة تاريخية لقيام الاتحاد.وأردف: "نحن في مصر لا ننسى لحكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان "رحمه الله" مؤسس دولتكم ‏وصانع وحدتها، الذى ساند وآمن بقضايا أمته العربية والعمل العربى المشترك، وقفته المؤازرة لمصر، ‏وهى ذات المسيرة والنهج الذى انتهجه أبناءه المخلصين".‏وتابع الدكتور عبدالعال: "إننا فى مصر نشارككم أفراحكم والاحتفال بأعيادكم الوطنية عرفانًا بروابط ‏الدم والقربى التي تربط شعب مصر بأشقائه في الإمارات العربية الشقيقة"، عن إيمان ‏بأن السهام التي توجه إلى الأمة العربية تمر أولًا بصدر مصر، وأن السهام التي تدافع ‏عن العروبة تنطلق أولًا من بين أيادى مصر.‏