رئيس النواب يهنئ رئيس المجلس الوطني للإمارات بالعيد الوطني
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:50 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة، إلى صقر غباش رئيس المجلس الوطنى الاتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني "يوم الاستقلال".
تقدم خلالها الدكتور علي عبدالعال إلى شعب دولة الإمارات العربية الشقيقة وقيادته بخالص التهنئة القلبية والتمنيات الطيبة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، والذي وصفه "بالذكرى الغالية" التي تمثل انطلاقة تاريخية لقيام الاتحاد.
وأردف: "نحن في مصر لا ننسى لحكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان "رحمه الله" مؤسس دولتكم وصانع وحدتها، الذى ساند وآمن بقضايا أمته العربية والعمل العربى المشترك، وقفته المؤازرة لمصر، وهى ذات المسيرة والنهج الذى انتهجه أبناءه المخلصين".
وتابع الدكتور عبدالعال: "إننا فى مصر نشارككم أفراحكم والاحتفال بأعيادكم الوطنية عرفانًا بروابط الدم والقربى التي تربط شعب مصر بأشقائه في الإمارات العربية الشقيقة"، عن إيمان بأن السهام التي توجه إلى الأمة العربية تمر أولًا بصدر مصر، وأن السهام التي تدافع عن العروبة تنطلق أولًا من بين أيادى مصر.
تقدم خلالها الدكتور علي عبدالعال إلى شعب دولة الإمارات العربية الشقيقة وقيادته بخالص التهنئة القلبية والتمنيات الطيبة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، والذي وصفه "بالذكرى الغالية" التي تمثل انطلاقة تاريخية لقيام الاتحاد.
وأردف: "نحن في مصر لا ننسى لحكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان "رحمه الله" مؤسس دولتكم وصانع وحدتها، الذى ساند وآمن بقضايا أمته العربية والعمل العربى المشترك، وقفته المؤازرة لمصر، وهى ذات المسيرة والنهج الذى انتهجه أبناءه المخلصين".
وتابع الدكتور عبدالعال: "إننا فى مصر نشارككم أفراحكم والاحتفال بأعيادكم الوطنية عرفانًا بروابط الدم والقربى التي تربط شعب مصر بأشقائه في الإمارات العربية الشقيقة"، عن إيمان بأن السهام التي توجه إلى الأمة العربية تمر أولًا بصدر مصر، وأن السهام التي تدافع عن العروبة تنطلق أولًا من بين أيادى مصر.