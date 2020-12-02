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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يوجه ببدء حملة تطعيم ضد كورونا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 06:12 م
بوتين
بوتين
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وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا المستجد في بلاده في نهاية الأسبوع المقبل. 

وقال بوتين، خلال مشاركته عبر الفيديو في مراسم تدشين مراكز طبية متعددة الوظائف تابعة لوزارة الدفاع الروسية: "لدينا حوالي مليوني جرعة من اللقاح المضاد لكورونا، تم إنتاجها في البلاد، الأمر الذي يسمح ببدء حملة تطعيم واسعة النطاق إن لم تكن جماعية".

وأضاف الرئيس الروسي: "الحملة ستبدأ من الفئتين الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بمرض كوفيد- 19، وهما الأطباء والمعلمون".

وتابع مخاطبا نائب رئيس الوزراء، تاتيانا جوليكوفا، المسئولة عن مركز مكافحة في فيروس كورونا: "إذا كنتم ترون أننا مستعدون لهذه الخطوة، فأود أن أطلب منكم تنظيم العمل على نحو يسمح لنا بالشروع في هذه الحملة الواسعة النطاق اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل".

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