بوتين يوجه ببدء حملة تطعيم ضد كورونا

وقال بوتين، خلال مشاركته عبر الفيديو في مراسم تدشين مراكز طبية متعددة الوظائف تابعة لوزارة الدفاع الروسية: "لدينا حوالي مليوني جرعة من اللقاح المضاد لكورونا، تم إنتاجها في البلاد، الأمر الذي يسمح ببدء حملة تطعيم واسعة النطاق إن لم تكن جماعية".وأضاف الرئيس الروسي: "الحملة ستبدأ من الفئتين الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بمرض كوفيد- 19، وهما الأطباء والمعلمون".وتابع مخاطبا نائب رئيس الوزراء، تاتيانا جوليكوفا، المسئولة عن مركز مكافحة في فيروس كورونا: "إذا كنتم ترون أننا مستعدون لهذه الخطوة، فأود أن أطلب منكم تنظيم العمل على نحو يسمح لنا بالشروع في هذه الحملة الواسعة النطاق اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل".