نقيب المحامين يستقبل رئيس نادى القضاة لبحث التعاون المشترك

استقبل نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الأربعاء، المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة، والوفد المرافق له من أعضاء مجلس إدارة النادي، بهدف تهنئة النقيب بانتخابه نقيبًا للمحامين، كما أهدى الوفد درعًا للنقيب العام، وذلك في حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين.وفي مستهل اللقاء، رحب نقيب المحامين، برئيس نادي القضاة والوفد المرافق له، مؤكدًا حرصه على حسن العلاقة بين القضاء والمحاماة.من جهته، هنأ رئيس نادي القضاة، نقيب المحامين، ومجلس النقابة، موضحًا: «تأخرنا في التهنئة بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد، وزياراتنا لنقابة المحامين العريقة للتأكيد على العلاقات الطيبة والوطيدة التي تجمع القضاة بالمحامين، فهما جناحا العدالة».ووجه رئيس نادي القضاة حديثه لنقيب المحامين قائلًا: «أنت عالم وفقيه قانوني كبير، ومن القامات الوطنية التي تحظى باحترام الجميع، ونتمنى أن تشارك النقابة وسيادتك بشكل شخصي في المجلة الفصلية القانونية الجاري صدورها عن النادي».وذكر نقيب المحامين، أنه شارك في وقت سابق بعهد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة السابق، بعدد 60 صفحة من مجلة أعدت عن دور القضاء وما تعرض له في عهد الإرهاب.