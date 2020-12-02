إلهام شاهين: تكريم أشرف زكى من المركز الثقافى الروسى أقل ما يقدم له

عبرت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بتكريم الدكتور أشرف زكي من المركز الثقافي الروسي في حفل ضخم حضره نخبة كبيرة من النجوم وذلك بإعطائه لقب سفير الفن والإنسانية.وقالت الفنانة إلهام شاهين لـ"الدستور"، إنها سعيدة بتكريم الفنان الدكتور أشرف زكي، مشيرة إلى أن التكريم الذي حصل عليه أقل ما يقدم له نظيرًا لما يفعله للعمل النقابي والفني والإنساني، مشيرة إلى أن اللقب الذي حصل عليه يستحقه عن جدارة.وتستعد النجمة إلهام شاهين خلال الأيام المقبلة لمشاهدة عرض فيلمها السينمائي الجديد "حظر تجول"، وذلك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 والتي يقام لها حفل افتتاح اليوم الأربعاء.