تركيا تنشئ نقطة عسكرية بإدلب وتزيد نقاطها لـ74 نقطة

أنشأت القوات التركية نقطة عسكرية جديدة في جبل الزاوية جنوبي إدلب، بالقرب من نقاط التماس مع الجيش السوري.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الأربعاء، أن نقطة عسكرية جديدة أنشأتها القوات التركية، جنوب بلدة البارة طريق كنصفرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب، لدعم عملياتها هناك وذلك على مقربة من خطوط التماس مع قوات النظام في جبل الزاوية.وأشار المرصد السوري إلى أن عدد النقاط التركية في منطقة خفض التصعيد، وصل إلى 74 نقطة حتى اليوم، وتشن القوات التركية منذ أيام هجومًا قويًا بالتعاون مع الميليشيات الموالية لها على مدينة عين عيسى شمالي سوريا من أجل السيطرة عليها.