إيزيس محمود: تدريب الواعظات يستهدف وضع خطة عمل المبادرات المحلية

رحبت إيزيس محمود، المديرة العامة للإدارة العامة للتدريب بالمجلس القومى للمرأة، بالواعظات والراهبات فى لقاء البرنامج التدريبى الذى ينظمه المجلس للواعظات والراهبات، ويستهدف تدريبهن على وضع خطة عمل المبادرات المحلية.وأوضحت أن المبادرة المحلية هى عملية استباقية يقوم بها فرد أو مجموعة لإحداث تغيير لتحسين ظروف المجتمع المحلى، وسوف تكون كل مبادرة نابعة من أولويات المجتمع المحلى ولها أهداف عامة وفرعية، وقامت بشرح كيفية وضع المبادرات المحلية، والتى تتضمن الإجابة على تساؤلات مهمة مثل من نحن وماذا نريد من المبادرة؟.فيما عبرت سارة عزيز عن سعادتها اليوم بوجودها وسط هذه المجموعة من الواعظات والراهبات، وقامت بإطلاق اللعبتين وشرح الهدف منهما وكيفية استخدامهما.كما أشارت إلى مسابقة "أمثال مش شعبية" التى أطلقها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة سيف كيدز، والتى تستهدف تغيير الأمثال الشعبية التى تحض على العنف ضد المرأة لأمثال أخرى إيجابية تسهم فى نشر قيم تمكين المرأة.وعبرت الواعظات والراهبات عن فخرهن وسعادتهن للعمل تحت مظلة المجلس فى مختلف الموضوعات والحملات، وأوصلن رسائل حب وسلام من كل المحافظات للمجلس بقيادة الدكتورة مايا مرسى.وفى ختام اللقاء تم عرض مسرحية تفاعلية بعنوان "دائرة وبتدور"، ناقشت قضية ختان الإناث وفى ختام العرض تم فتح النقاش مع الحضور وأبطال المسرحية حول القضية المطروحة.