استجابة لـ«الدستور».. رئاسة الوزراء تبحث حالة ميريام مريضة السرطان

تواصلت رئاسة الوزراء مع جلال الأجرود، والد الطفلة ميريام ابنة محافظة كفر الشيخ، مريضة السرطان التي تخضع حاليًا للعلاج داخل مستشفى 57357 بالقاهرة، وذلك في استجابة سريعة لـ«الدستور» التي نشرت قصتها في تقرير حمل عنوان «3 سرطانات في 10 أشهر.. «مريام» تستغيث لإنقاذها".وقال والد ميريام، لـ"الدستور"، إن مجلس الوزراء تواصل هاتفيًا معه؛ لبحث حالة نجلته الصحية التي تعالج من 3 سرطانات في مستشفي 57357، وكذلك بحث شكواه بشأن ما تعرضت له في المستشفى من إهمال، حسب وصفه، وهو ما أدى إلي تدهور حالة ابنته الصحية.على صعيد متصل، دشّن أهالي بلطيم بكفر الشيخ حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، للتضامن ودعم الطفلة ميريام جلال الأجرود، 11 عامًا، المصابة بالسرطان وتخضع حاليًا للعلاج في مستشفى سرطان الأطفال بعد نشر «الدستور» لقصتها الأحد الماضي.وظهر أهالي مدينة بلطيم حيث تقيم ميريام، في فيديو يعلنون فيه تقديم كامل دعمهم للطفلة وتضامنهم الكامل معها، مع تمنياتهم لها بالشفاء العاجل.