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الثقافة

نجوم الفن يجتمعون على حب أشرف زكى بالمركز الثقافي الروسى

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:41 م
أشرف زكى
أشرف زكى
إيمان عادل
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شهد مسرح تشايكوفسكى بالمركز الثقافى الروسى بالقاهرة احتفالية تاريخية لتكريم الفنان "أشرف زكى" نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون بعنوان "تكريم سفير الفن والإنسانية"، حيث جاء التكريم الاساسى من أليكسى تيفانيان مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر بمناسبة اليوبيل (60 عام) تقديرًا لانجازاته ومساهماته على المستويين الثقافى والفنى.

حضر الحفل كل من الدكتور هشام عزمى الامين العام للمجلس الأعلى للثقافة والدكتورة سعاد شوقى رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية وشريف جاد رئيس الاتحاد العربى لخريجى الجامعات السوفيتية والروسية الى جانب كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع تقدمهم سيدة المسرح العربى سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز والهام شاهين ولبلبة ومحمود حميدة وهانى رمزى وصابرين ولقاء سويدان وجومانة مراد ورحاب الجمل.

تضمنت الاحتفالية عرضًا لفيلم تسجيلى قصير عن الدكتور أشرف زكى من إخراج رومانى خيرى، ورسائل فيديو من عدد من الفنانين منهم يسرا، احمد حلمى، السقا، كريم عبد العزيز، كمال أبو رية والمخرج خالد جلال، ثم قام أليكسى تيفانيان، بإهداء درع المركز الثقافى الروسى للفنان أشرف زكى، كما تم تكريمه من شعبة المبدعين العرب والاتحاد العام للمنتجين العرب، إضافة إلى اهداؤه تمثال نصفى من صنع الفنان محمد أمين، كما صنع له الفنان ألبير مجدى بورتريه على المسرح.

ومن جانبه هنأ "تيفانيان" الدكتور أشرف زكى على التكريم، مشيرًا الى ان التعاون بين أكاديمية الفنون وروسيا بدأ منذ وضع حجر الاساس للاكاديمية حيث شارك الخبراء السوفيت مع زملاؤهم المصريين فى تحويل الاكاديمية لأحد أهم صروح الثقافة المصرية.

كما قدم "عزمى" التهنئة لأشرف زكى، مؤكدًا أن الصداقة بينهما بدأت فى حياة الوالد الفنان محمود عزمى وأن صفاته الطيبة لم تتغير منذ هذا الزمن.

وتحدث "شريف جاد" عن دور الفن المصرى فى مد جسور التواصل والتفاهم بين شعوب الأمة العربية، لافتًا الى أن هذا اليوم للجميع يعتبر احتفالًا لرد الجميل للفنان أشرف زكى.

وأعرب "زكى" عن سعادته البالغة بهذا التكريم، واصفا شعوره باكيًا أنه يشعر بنفس سعادته يوم زواجه، لافتًا إلى أن زوجته الفنانة روجينا من أوائل الداعمين له في مشواره الفني، الى جانب شقيقته الفنانة ماجدة زكى، مؤكدًا على أن ما يقدمه لزملاؤه من خدمات هو واجبه والتزام أدبى وانسانى عليه، داعيًا جموع الفنانين لدعم الريادة المصرية فى الفنون واستمرار المسئولية المصرية تجاه الأمة العربية فى تقديم الفن الراقى، كما قدم الشكر للناقدة مى سكرية ومجموعة العمل من الشباب على تنظيم الاحتفالية التى خرجت فى أحسن صورة.

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