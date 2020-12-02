ميدو مجدي يشارك بيومي فؤاد في فيلم «الشنطة»

يشارك الفنان الشاب ميدو مجدي في أحداث الفيلم السينمائي "الشنطة"، الذي يخوض بطولته الفنان بيومي فؤاد، حيث من المفترض أن يبدأ تصويره منتصف شهر ديسمبر الجاري، والذي من المقرر عرضه خلال إجازة نصف العام.ويعتبر الفيلم من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي، والتصوير سيكون بين القاهرة ودبي، وهو من تأليف تامر عبدالمنعم، ويشارك في البطولة شيرين، ودانا حلبي، وشريف الدسوقي، ومحمد عبدالعظيم، والطفلة بيزي، وظهور خاص للنجم محمد لطفي، ومن إخراج أحمد البدري.وشارك ميدو مجدي في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، منها فيلم: "عش البلبل"، وفيلم "إبراهيم الأبيض"، ومسلسل "حكايات بنات"، ومسلسل "رقم مجهول"، ومسلسل "فوق مستوى الشبهات".