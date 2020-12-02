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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ السويس يتابع أعمال رصف وتوسعة شارع الجيش (صور)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:39 م
أعمال رصف وتوسعة
أعمال رصف وتوسعة شارع الجيش
كريم أنور
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تفقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أعمال رصف وتوسعة شارع الجيش، رافقه نائب المحافظ الدكتور عبدالله رمضان وخالد سعداوي، السكرتير العام، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد.

وتابع المحافظ خلال جولته أعمال توسعة ورصف وتطوير شارع الجيش بداية من شارع المدينة المنورة وحتي كوبري السكة الحديد علي طريق السويس القاهرة القديم بطول 10 كم ومتوسط عرض 31 مترا.

وأكد صقر استكمال شبكة صرف الأمطار بشارع الجيش، والانتهاء من أعمال تدعيم الإنارة العامة وجميع الخدمات علي الطريق وفتح شرايين ومحاور مرورية جديدة، لتسهيل الحركة المرورية ومنع مرور سيارات النقل الثقيل داخل الكتلة السكنية.

رافق المحافظ في الجولة، ممدوح أنور رئيس حي الأربعين وعبدالصمد أحمد مدير عام الإسكان ومحمود زهرة رئيس فرع الشركة القابضة بالسويس واللواء عبدالعظيم مدير عام المواقف، والعميد عمرو أنور مدير المرور ومنال سيد مدير تعمير السويس وإيمان فخري، رئيس جهاز الإنارة العامة ومديحة صديق مدير الطرق والنقل وعادل خشانة، رئيس جهاز التجميل وأشرف سليمان مدير الطوارئ والتدخل السريع ومحمد عبدالله سكرتير حي فيصل ورضا عبود، نائب رئيس جهاز التجميل والحدائق والشعبة الهندسية والشركات المنفذة لأعمال الرصف والصرف الصحي.
محافظ السويس يتابع أعمال رصف وتوسعة شارع الجيش (صور)
محافظ السويس يتابع أعمال رصف وتوسعة شارع الجيش (صور)
محافظ السويس يتابع أعمال رصف وتوسعة شارع الجيش (صور)
محافظ السويس يتابع أعمال رصف وتوسعة شارع الجيش (صور)
محافظ السويس يتابع أعمال رصف وتوسعة شارع الجيش (صور)
محافظ السويس يتابع أعمال رصف وتوسعة شارع الجيش (صور)
محافظ السويس يتابع أعمال رصف وتوسعة شارع الجيش (صور)
محافظ السويس يتابع أعمال رصف وتوسعة شارع الجيش (صور)
محافظ السويس يتابع أعمال رصف وتوسعة شارع الجيش (صور)
محافظ السويس يتابع أعمال رصف وتوسعة شارع الجيش (صور)

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