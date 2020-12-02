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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«تطوير التعليم بالوزراء»: إنشاء مكاتب فرعية لمنظومة الشكاوى بمقار الصندوق

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:36 م
صندوق تطوير التعليم
صندوق تطوير التعليم
نورهان عبدالرحمن
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استقبل الدكتور أحمد حسني الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وفدا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابع لمجلس الوزراء، لبحث سبل تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة داخل صندوق تطوير التعليم ومشروعاته.

تأتي تلك الزيارة في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وضم وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، كل من العميد أيمن جمال، والمهندسة أسماء حسن، والمهندس كرم خليفة، مديري المتابعة الميدانية للجهات الحكومية.

وأضاف أن هذا اللقاء يأتي في ضوء اهتمام الدولة وتوجهات القيادة السياسية لتطوير وتوفير آليات تتيح للطالب والموظف سهولة التقدم بشكواه عبر وسائل إلكترونية حديثة، تضمن جدية وصول الشكاوى للمسئول وانتظار الرد واتخاذ الإجراءات المناسبة للعمل على حلها.

وأوضح أنه سيتم تفعيل المنظومة عن طريق الموقع الرسمي للصندوق ومشروعاته وصفحة «فيس بوك»، بما يضمن سرعة تحقيق الربط الكامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وسلامة تداولها وسرعة البيانات والمعلومات المتعلقة بها والرد عليها إلكترونيًا.

وأوضح الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن الوفد استعرض آلية تنفيذ منظومة الشكاوى الموحدة بصندوق تطوير التعليم من خلال إنشاء مكاتب فرعية بمختلف الكيانات التابعة له، والقيام بإلقاء ندوة تعريفية للعاملين على المنظومة من أجل التوعية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

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